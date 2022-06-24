خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2022 بالرقم

يبحث المواطنون، في الوقت الحالي، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022، وذلك مع اقتراب نهاية الشهر، لدفع الفاتورة المستحقة قبل فرض العقوبات والغرامات على الفاتورة، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الوقت الحالي على محرك البحث العالمي جوجل عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات "we" بإصدار فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يونيو لعام 2022، والذي تضم أشهر الاستخدام، وهي أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ومنحت المستخدمين فرصة للسداد ليوم 15 يوليو 2022 المقبل، وذلك قبل تحويل الخط المستخدم لخدمة الاستقبال فقط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضى يونيو 2022:

الدخول على الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنــــــــــــــا

تسجيل الدخول

اختيار "الاستعلام عن الفاتورة"

إدخال البيانات الخاصة بالعميل تتضمن "كتابة الاسم والرقم القومي للعميل ومحافظة الإقامة"

إدخال رقم الهاتف الأرضي يسبقه كود المحافظة في الحقل المخصص له

الضغط علي زر الاستعلام.

وفي النهاية تظهر الفاتوره بالتفصيل والمبلغ المستحق الدفع.

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موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2022

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي المعروفة باسم فاتورة يونيو يوم 15 يوليو 2022، وتمنح فترة سماح للسداد 30 يومًا تنتهي يوم 14 أغسطس 2022.

تقوم الشركة بالسماح للعملاء غير المسددين باستقبال المكالمات فقط ولمدة شهرة اعتبارًا من 15 يوليو وحتى 14 أغسطس 2022.

تقوم شركة WE بقطع الحرارة عن خط التليفون وفرض غرامة تأخير على العملاء غير المسددين اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2022.

أماكن دفع فواتير التليفونات

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

يتم الدفع عبر خدمة فودافون كاش

مكاتب البريد المصري

من خلال خدمة فوري.

يمكن دفع فاتورة التليفون من خلال ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB.

سداد الفاتورة عبر خدمات سداد ومصاري وخدماتي وأمان وممكن وBee.

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