تنديد واسع بشأن قرار المحكمة العليا فى أمريكا بإلغاء حق الإجهاض.. وبايدن يتوعد برد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يلغي الحكم التاريخي الصادر في عام 1973، ويعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض "خطوة كبيرة للوراء".

وتابع في مؤتمر صحفي بكيجالي حيث يحضر اجتماع دول منظمة الكومنولث، "أنه قرار مهم للغاية. ينبغي أن أقول لكم إنه، في اعتقادي، خطوة كبيرة إلى الوراء".

وأضاف: "أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير".

وفي ذات السياق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يشعر بخيبة أمل بالغة بسبب إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما أساسيا صدر في قضية (رو ضد وايد) وقنن الإجهاض.

وقال لرويترز على هامش قمة للكومنولث تعقد في رواندا "أشعر بخيبة أمل بالغة لأن حقوق النساء واجبة الحماية. وكنت أتوقع أن تحمي أمريكا مثل تلك الحقوق".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث اليوم الجمعة الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (1630 بتوقيت جرينتش) عن قرار المحكمة العليا إبطال حكم تاريخي صدر في عام 1973 في قضية (رو ضد وايد) قنن الإجهاض على مستوى البلاد.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الجمعة، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" فإن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والانقسام والتي تسببت في توترات في الحياة السياسية الأمريكية.

وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمراة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.

وأعلنت المحكمة: "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، وبهذا تعاد سلطة تنظيم عملية الإجهاض إلى الشعب وممثليهم المنتخبين".