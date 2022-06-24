محافظ الإسكندرية ووزير الرى يتفقدان مشروع «محطة معالجة الحمام» (صور)

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، جولة تفقدية بمحطة 1 على مسار مشروع نقل مياه محطة المعالجة (الحمام) ومنطقة جسر ميدور والذى تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية، في إطار "مشروع الدلتا الجديدة" مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا إلى محطة معالجة الحمام بطاقة إجمالية ٧,٥ مليون/م٣.

ورحب محافظ الإسكندرية بوزير الموارد المائية والري وجميع القيادات التنفيذية بالوزارة على أرض الإسكندرية، موضحا أن الجولة التفقدية تستهدف متابعة الموقف التنفيذي لـ"مشروع الدلتا الجديد" ذلك المشروع الضخم الذي يعد مشروعا تنمويا حضاريا شاملا في جميع المجالات، ويأتي في رؤية الدولة والقيادة السياسية.

وأضاف المحافظ أن المشروع سيساهم في تخفيف الضغط على محطات الصرف الصحي بالإسكندرية مثل محطة المكس، خاصة خلال النوات الشديدة، وكذلك سيساهم المشروع في خلق العديد من فرص العمل من خلال المشروعات الزراعية والصناعية.

محافظ الإسكندرية ووزير الري في جولة تفقدية

محافظ الإسكندرية ووزير الري في جولة تفقدية

محافظ الإسكندرية ووزير الري

محافظ الإسكندرية ووزير الري