السبت 25 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية ووزير الرى يتفقدان مشروع «محطة معالجة الحمام» (صور)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ووزير الري في جولة تفقدية
ads

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، جولة تفقدية بمحطة 1 على مسار مشروع نقل مياه محطة المعالجة (الحمام) ومنطقة جسر ميدور والذى تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية، في إطار "مشروع الدلتا الجديدة" مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي والصحي المعالج بغرب الدلتا إلى محطة معالجة الحمام بطاقة إجمالية ٧,٥ مليون/م٣.

IMG-20220624-WA0010

ورحب محافظ الإسكندرية بوزير الموارد المائية والري وجميع القيادات التنفيذية بالوزارة على أرض الإسكندرية، موضحا أن الجولة التفقدية تستهدف متابعة الموقف التنفيذي لـ"مشروع الدلتا الجديد" ذلك المشروع الضخم الذي يعد مشروعا تنمويا حضاريا شاملا في جميع المجالات، ويأتي في رؤية الدولة والقيادة السياسية.

IMG-20220624-WA0011

وأضاف المحافظ أن المشروع سيساهم في تخفيف الضغط على محطات الصرف الصحي بالإسكندرية مثل محطة المكس، خاصة خلال النوات الشديدة، وكذلك سيساهم المشروع في خلق العديد من فرص العمل من خلال المشروعات الزراعية والصناعية.

محافظ الإسكندرية ووزير الري في جولة تفقدية
محافظ الإسكندرية ووزير الري في جولة تفقدية
محافظ الإسكندرية ووزير الري في جولة تفقدية
محافظ الإسكندرية ووزير الري في جولة تفقدية
محافظ الإسكندرية ووزير الري
محافظ الإسكندرية ووزير الري
محافظ الإسكندرية ووزير الري
محافظ الإسكندرية ووزير الري
محافظ الإسكندرية ووزير الري في جولة تفقدية
محافظ الإسكندرية ووزير الري في جولة تفقدية
الإسكندرية وزير الموارد المائية والرى نقل مياه محطة المعالجة مشروع الدلتا الجديدة مشروع تنموي حضاري شامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من شهر ذى الحجة 2022

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 وخطوات تسجيل الطلب

نص اعترافات قاتل الطالبة نيرة أشرف: «شفيت غليلى»

جمع 40 مليون جنيه.. احتفالات أمام منزل الطفلة رقية بالإسكندرية لاكتمال تكلفة حقنة ضمور العضلات

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

لماذا يتوافد قادة العرب إلى مصر

د.كريمة الحفناوى

قضايا المرأة وأولوية التشريعات

سارة شريف

عودة نتنياهو

صفاء النجار

تدريبات للحياة

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين (الجزء الأول)

محمد عبدالعزيز يكتب: رموز حقوقية.. القديس والعروبى والفقيه 2- 2

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبى: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن «اللى عندكم»

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين