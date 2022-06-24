السبت 25 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 إصابة 11 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس بقها

حادث
حادث
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وقع حادث انقلاب أتوبيس ميني باص بطلعة كوبري قها بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي بالقليوبية أدى إلى إصابة 11 شخصًا.

وتم نقل المصابين لمستشفيات قليوب وبنها الجامعة جرى رفع آثار الحادث وتولت النيابة التحقيق. 

البداية بتلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية يفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي في قها. 

وبإجراء الفحص تبين انقلاب أتوبيس ميني باص بطلعة كوبري قها اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن وقوع 11 مصابًا تم نقلهم للمستشفى  وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب أتوبيس ميني باص القاهرة اسكندرية القليوبية مستشفيات قليوب بنها الجامعة

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