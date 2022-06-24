 إصابة 11 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس بقها

وقع حادث انقلاب أتوبيس ميني باص بطلعة كوبري قها بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي بالقليوبية أدى إلى إصابة 11 شخصًا.

وتم نقل المصابين لمستشفيات قليوب وبنها الجامعة جرى رفع آثار الحادث وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية يفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي في قها.

وبإجراء الفحص تبين انقلاب أتوبيس ميني باص بطلعة كوبري قها اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن وقوع 11 مصابًا تم نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.