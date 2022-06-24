السبت 25 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة «علمك وطنك» بالتعاون مع فريق رؤية

فعاليات مبادرة علمك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
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تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات "مبادرة علمك وطنك" من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع فريق "رؤية" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف زرع القيم الأخلاقية، ونشر الوعي والثقافة  بين أوساط النشء.

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فعاليات مبادرة علمك وطنك

واستضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة أحد اللقاءات الحوارية ضمن المبادرة، بمشاركة كل من الدكتور وسيم السيسى عالم المصريات، والمستشار عدلي حسين، والإعلامي نشأت الديهى، وبحضور مجموعة من الطلائع وقيادات الوزارة، ومؤسسى المبادرة من فريق "رؤية".

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فعاليات مبادرة علمك وطنك

ترتكز المبادرة على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال شرح مراحل شكل العلم من الناحية التاريخية، وربط النشء برمز الدولة، وفى ضوء التوجه نحو نشأة جيل أكثر وعياً لتحقيق رؤية مصر فى بناء "الجمهورية الجديدة".

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فعاليات مبادرة علمك وطنك

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف المؤسسات لتبنى المبادرات الهادفة إلى صقل مهارات النشء والشباب، وتوعيتهم بمختلف القضايا، وتعزيز الولاء والانتماء لديهم، ومن خلال تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك
فعاليات مبادرة علمك وطنك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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