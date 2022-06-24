كيف يمكنك الحصول على إطلالة صيفية مميزة.. اختيار ما يناسب أولًا

تريد كافة الفتيات الحصول على إطلالة مميزة لفصل الصيف، خاصة مع ظهور المزيد من الألوان المختلفة يأتي على رأسها ألوان النيود والأصفر والبينك والموف، فهي الألوان التي تعطي الشعور بالحيوية والبهجة، فبهذه الألوان الصيف يعلن عن مجيئه بالطبع، ولكن يحتار المعظم في كيفية تنسيق هذه الألوان، لذا يوضح جمال البنداري، مصمم الأزياء كيفية الحصول على إطلالة صيفية مميزة عن طريق بعض الخطوات.

عند شراء الفستان أو البلوزة لابد من معرفة اللون الذي يناسبك والقصة أيضًا التي تناسبك، بحسب شكل جسمك فقومي بقياس عرض الكتف ثم قياس عرض الورك، ثم معرفة هل هناك خصر لديك أم لا ومن ثم يتم موازنة هذه المقاييس مع أشكال الجسم التالي ذكرها.