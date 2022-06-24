كيف يمكنك الحصول على إطلالة صيفية مميزة.. اختيار ما يناسب أولًا
تريد كافة الفتيات الحصول على إطلالة مميزة لفصل الصيف، خاصة مع ظهور المزيد من الألوان المختلفة يأتي على رأسها ألوان النيود والأصفر والبينك والموف، فهي الألوان التي تعطي الشعور بالحيوية والبهجة، فبهذه الألوان الصيف يعلن عن مجيئه بالطبع، ولكن يحتار المعظم في كيفية تنسيق هذه الألوان، لذا يوضح جمال البنداري، مصمم الأزياء كيفية الحصول على إطلالة صيفية مميزة عن طريق بعض الخطوات.
- عند شراء الفستان أو البلوزة لابد من معرفة اللون الذي يناسبك والقصة أيضًا التي تناسبك، بحسب شكل جسمك فقومي بقياس عرض الكتف ثم قياس عرض الورك، ثم معرفة هل هناك خصر لديك أم لا ومن ثم يتم موازنة هذه المقاييس مع أشكال الجسم التالي ذكرها.
- في حالة شكل الجسم الكمثري فهو يشبه شكل الهرم، وتكون منطقة الصدر والكتف أرفع قليلًا من المنطقة السفلى منطقة الورك والأرداف، وفي هذه الحالة يتم اختيار الألوان الفاتحة للمنطقة العليا وألوان داكنة للمنطقة السفلى، كما أنه يناسب الكاروهات هذا الجسم.
- في حالة شكل الجسم المستطيل فهذا الجسم يكون قياس الكتف والورك فيه واحدا ولا يوجد له خصر، عند اختيار حزام عليكي اختياره من اللون الداكن في هذه الحالة، بالإضافة إلى ارتداء القميص ذى الأزرار يعمل على تنحيف المنطقة من أعلى.
- في حالة شكل الجسم التفاحة وهو عبارة عن شكل جسم مدور من الأعلى وتكون شكل الأرجل رفيعه من فوق فيطلق عليه الجسم الملفوف، ويناسب شكل هذا الجسم الفستان الذي له أزرار من الأمام في المنتصف، كما يمكن اختيار ارتداء قميص بطول متوسط لنصف الفخذ يغطي منطقة الورك.
- أما شكل الساعة الرملية فهو أفضل أشكال جسم النساء فيه منحنيات ولكنها مناسبة جدًا يناسبه بشدة الحزام الرفيع على الخصر، حيث يعتبر سر الجمال بالفعل.