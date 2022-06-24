السبت 25 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مستريحين استوليا على 4 ملايين جنيه فى كفرالشيخ

ضبط مستريحين
ضبط مستريحين
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مستريحين بكفرالشيخ بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه من المواطنين بغرض توظيفها في مجال المواد الغذائية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة للمواد الغذائية، وشريكه، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت «4 ملايين جنيه» وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعدوا بتوزيعها، وقيامهما بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهما ولاذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريمة المنظمة صاحب شركة ملايين جنيه المواطنين المواد الغذائية الإدارة العامة محافظة كفرالشيخ

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