بعد تحرك برلماني لحظره.. مخاطر الزواج المبكر تهدد حياة الأطفال

تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون يحظر زواج الأطفال، ويحمل أحد المواد الخاصة به أن يُبلغ المأذون، بأي زواج عرفي لأطفال- لم يتخط أعمارهم 18 عامًا- النيابة العامة، الواقع في دائرتها مقر عمله وغيرها من مواد مشروع القانون التي تحمي وقوع هذا الخطر الذي يداهم المجتمع.

وفي السطور التالية، نوضح الأضرار النفسية والجسدية لزواج الأطفال.

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن زواج الأطفال له أضرارًا جسدية ونفسية عليهن، وأولها عدم حصول الفتاة على استقلاليتها، إذ أن زواجها في سن مبكرة يمنعها من تكوين شخصيتها المستقلة.

وأضاف أن هذا الأمر يعرضها للخطر، فالحمل والولادة في سن مبكرة يحمل المزيد من المخاطر للأم والجنين، فضلًا عن فقدان حقها في الاختيار والشعور بالتقصير طوال الوقت، وأن المسئولية كبيرة عليها وغيرها من المشاعر المضطربة التي تواجهها الفتاة، في هذه الفترة مما يؤثر عليها.

وفقًا لموقع HEALTH نجد أن زواج الفتاة بشكل مبكر يجعلها غير قادرة على استيعاب الحمل والولادة والعلاقة الحميمة جميعها تحديات تسبب لها ألمًا لا ينسى عند زواجها بسن مبكرة، والمرور أيضًا ببعض الأمور مثل تجربة الإجهاض وصعوبة المخاض والنزيف، فالجسم لا يتهيأ لمثل هذه المراحل ويحتاج لرعاية صحية كبيرة ويتعرض للعديد من المشاكل في هذه المراحل.

ووفقًا للموقع، فإن الفتاة التي تتجاوز الـ20 عامًا هي مهيأة للارتباط ومرحلة الزواج وليس أقل من هذا العمر، حيث تبلغ بهذه المرحلة فيما فوق، النضوج النفسي والصحي والاستقرار والقدرة على تحمل المسئولية، واكتساب المزيد من الخبرات من البيئة المحيطة.

كما أن الزواج المبكر يجعل الفتاة عرضة للاكتئاب أو التوتر أو الأرق أو الإصابة بالوسواس القهري وشعور دائم بالتقصير خاصة مع الأولاد، لأنها لا تحمل الخبرة الكافية للتعامل معهم.