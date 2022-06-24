السبت 25 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين بـ41 تذكرة هيروين وسلاح ناري في المنوفية

هيروين
هيروين
ads

نجحت أجهزة الأمن اليوم الجمعة، في ضبط عاطلين وبحوزتهما 41 تذكرة هيروين وسلاح نارى وذلك قبل ترويجه المواد المخدرة على المتعاطين، بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

 تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن الرائد محمد موسى رئيس مباحث مركز شرطة الشهداء من ضبط عاطلين وبحوزتهما 41 تذكرة هيروين وسلاح نارى وذلك قبل ترويج المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

سلاح نارى مركز شرطة مدير المباحث محافظة المنوفية مديرية أمن المنوفية ترويج المواد المخدرة ضبط عاطلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من شهر ذى الحجة 2022

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 وخطوات تسجيل الطلب

نص اعترافات قاتل الطالبة نيرة أشرف: «شفيت غليلى»

جمع 40 مليون جنيه.. احتفالات أمام منزل الطفلة رقية بالإسكندرية لاكتمال تكلفة حقنة ضمور العضلات

يبدأها بقرى «حياة كريمة» فى زفتى.. رئيس الوزراء يجرى جولة تفقدية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

لماذا يتوافد قادة العرب إلى مصر

د.كريمة الحفناوى

قضايا المرأة وأولوية التشريعات

سارة شريف

عودة نتنياهو

صفاء النجار

تدريبات للحياة

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين (الجزء الأول)

محمد عبدالعزيز يكتب: رموز حقوقية.. القديس والعروبى والفقيه 2- 2

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبى: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن «اللى عندكم»

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين