ضبط عاطلين بـ41 تذكرة هيروين وسلاح ناري في المنوفية

نجحت أجهزة الأمن اليوم الجمعة، في ضبط عاطلين وبحوزتهما 41 تذكرة هيروين وسلاح نارى وذلك قبل ترويجه المواد المخدرة على المتعاطين، بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن الرائد محمد موسى رئيس مباحث مركز شرطة الشهداء من ضبط عاطلين وبحوزتهما 41 تذكرة هيروين وسلاح نارى وذلك قبل ترويج المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.