لماذا يتحول لسانك إلى اللون الأبيض و8 طرق للتخلص منه

لدينا نتوءات صغيرة تسمى الحليمات، حيث يتم تخزين بعض جزيئات الطعام والبكتيريا والخلايا الميتة في اللسان، ويمكن أن يتسبب تراكم هذه الأشياء في تغير اللون إلى الأبيض.

وفقًا لموقع «bright side»، يمكنك "تنظيف" وإزالة السموم من الجسم بشكل مستمر، ويحسن تنظيف اللسان من حساسية براعم التذوق، وينعش أنفاسك، كما يمنع ظهور التجاويف، واللويحات السنية، وأمراض اللثة، وفيما يلي طرق سهلة يمكن أن تساعدك على علاج اللسان الأبيض والحفاظ على صحة فمك.

كانت حالة اللسان تستخدم دائمًا لتشخيص الأمراض في الجسم، حيث يظهر لنا اللسان أن هناك شيئًا ما خطأ بالجسم قبل ظهور الألم، ويمكن أن يكشف عن وجود المرض، بالعودة إلى اليوم، اعتقد المعالجون القدامى أن المريض لم يتم علاجه تمامًا حتى يبدو اللسان بصحة جيدة، حتى لو اختفت بالفعل جميع أعراض المرض الأساسي.

قد يكون وجود لسان أبيض مخيفًا لأنه ليس الحالة الطبيعية للسانك، ولكن في معظم الأحيان يكون مجرد حالة غير ضارة، هناك حالات يمكن أن يكون فيها اللون الأبيض تحذيرًا قبل الإصابة بالعدوى أو السرطان المبكر.

ويمكن أن يكون تكوّن اللويحات البيضاء أو غيرها من اللويحات على اللسان ناتجًا عن العديد من الأشياء، ولكنها ترتبط عادةً بصحة أسناننا، بعض الأشياء الأخرى مثل جفاف الفم والحمى والتدخين والكحول والتنفس من خلال فمك والمضادات الحيوية وما إلى ذلك يمكن أن تكون سبب لسان أبيض.

يمكن أن يكون أيضًا علامة على ضعف جهاز المناعة أو نقص بعض الفيتامينات والمعادن في جسمك، إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل الألم والشعور بالحرقان، فمن الأفضل مراجعة طبيبك لمعرفة ما إذا كنت ستحتاج إلى علاج إضافي.

هناك حالة أخرى يمكن أن تسبب لسانا أبيض، وهي مرض القلاع الفموي، ويسمى أيضًا داء المبيضات الفموي، لأن فطر المبيضات هو الذي يسببه، والمبيضات هي كائن حي يحدث بشكل طبيعي في جسمك، ولكن عندما تتراكم بكميات كبيرة على لسانك يمكن أن تسبب بقعًا بيضاء في جميع أنحاء فمك.

علاجات طبيعية لتنظيف وتطهير اللسان

هناك بعض الحيل الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في تنظيف وتطهير اللسان، يوضحها الدكتور عمرو عسكر، اخصائي تجميل وجراحة أسنان، لـ«الدستور» وتساعدك على تحسين صحة لثتك وحتى أسنانك.

1. الثوم

نحن معتادون على حقيقة أن الثوم هو سبب رائحة الفم الكريهة وليس وسيلة لتنظيف الفم، تجاهل المعتقدات السابقة حول الثوم ولا تخف من تناوله نيئًا، فهو سيساعدك على قتل البكتيريا والتخلص من اللسان الأبيض.

2. الصبار

الصبار له خصائص مضادة للالتهابات وعلاجية لقتل الجراثيم على اللسان واللثة، يمكنك استخدام منتجات مثل معجون الأسنان وغسول الفم التي تحتوي على الصبار أو شرب عصير الصبار.

3. ملح

الملح هو أحد أفضل المساعدين لتنظيف اللسان، حيث تعمل جزيئات الملح الكاشطة على إزالة التلوث والخلايا الميتة من اللسان.. يرش القليل من الملح على اللسان وتنظيفه برفق بفرشاة أسنان لمدة دقيقة، ثم اشطف فمك بالماء، كرر مرتين في اليوم.

4. الكركم

الكركم ليس مجرد بهار، ولكنه أيضًا بديل ممتاز للأدوية المطهرة للفم.. امزج الكركم وعصير الحمضيات حتى تحصل على قوام فطري، افرك المعجون على اللسان لمدة دقيقتين ثم اشطفه جيدًا بالماء الدافئ.

5. فرشاة أسنان

لإزالة الخلايا الميتة والبكتيريا التي تجعل لسانك أبيض اللون حاول تنظيف اللسان بفرشاة أسنان أو فرشاة خاصة من الأسفل إلى الأعلى، من القاعدة إلى الحافة، لا تضغط بشدة وخذ وقتك، وتذكر أيضًا أن تغسل لسانك بالفرشاة أثناء تنظيف أسنانك، فهذا مهم جدًا لصحة فمك.