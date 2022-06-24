«حدث ليلًا».. فنى أشعة يتحرش بمريضة سرطان ووفاة مأمور قسم «العمرانية»

شهدت الساعات الماضية، عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، نرصد أبرزها في "نشرة الحوادث":

شاب يلقى بنفسه في نهر النيل بالمنصورة

أقدم شاب على إنهاء حياته من خلال إلقاء نفسه من أعلى كوبري القطار بالمنصورة بمحافظة الدقهلية إلى نهر النيل ليموت غرقا في النيل.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للكشف عن ظروف الواقعة، فيما يعمل رجال الإنقاذ النهري على انتشال الضحية من المياه.

بينما قال شهود عيان إن الشاب في العقد الثالث من عمره، حيث فوجئوا به يلقي نفسه من أعلى الكوبري إلى النيل ليغرق في الحال.

فني أشعة يتحرش بمريضة سرطان خلال «جلسة كيماوي» بأحد مستشفيات الأورام

أحالت النيابة العامة فني أشعة بأحد مستشفيات الأورام للجنايات، أمس الخميس، على خلفية اتهامه بهتك عرض مريضة وملامسة أجزاء من جسدها أثناء حصولها على الجرعة العلاجية الخاصة بها.

وينفرد “الدستور” بنشر تفاصيل وقائع القضية التي تحمل رقم 1971 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب المقيدة برقم 91 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة الكلية.

وجاء في نص قرار الإحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "محمود ا"، “محبوس” 20 سنة، فني أشعة بأحد مستشفيات الأورام، لأنه في 31 يناير 2021، بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها "ا. م" بالقوة وذلك بأن قام بحسر ملابسها عنها وملامسة أجزاء من جسدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال المجنى عليها

جاء بأقوال "ا. م" 28 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه حال تواجدها بأحد مستشفيات الأورام للحصول على الجرعة العلاجية اللازمة وأثناء تواجدها داخل الغرفة وقيام المتهم بتعديل وضعية جلوسها، قام بحسر ملابسها عنها وملامسة أجزاء من جسدها ومن ثم حررت البلاغ بالواقعة.

مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة أجرة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق "مطروح- الإسكندرية" وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى الضبعة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق "مطروح -إسكندرية" الساحلي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

نقل جثة طالب بكلية الطب للمستشفى لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بالشرقية

نقلت سيارة الإسعاف جثة طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة سيناء لقى مصرعه أسفل القطار أثناء محاولته عبور المزلقان من مكان غير مخصص للمشاة بأبوكبير بالشرقية إلى مشرحة مستشفي أبوكبير المركزي.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول الشاب محمد السمري منصور، 21 سنة، مصابًا بكسر بقاع الجمجمة وهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية وأنه لفظ أنفاسه

وفاة مأمور قسم شرطة العمرانية إثر إصابته بأزمة قلبية

توفى العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة العمرانية، مساء أمس، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال متابعة عمله.

وشعر مأمور الشرطة بحالة إعياء شديدة عقب إصابته بأزمة قلبية، فتم نقله على الفور إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

ويتمتع الفقيد بسمعة طيبة خلال عمله، حيث كان يستقبل المواطنين بمكتبه ويستجيب لحل مشاكلهم، وتنقل بين عدة مناصب شرطة حتى وصل إلى مأمور قسم شرطة العمرانية.