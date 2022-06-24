السبت 25 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثتى الطالبين ضحية «حادث بلبيس»

جثتي الطالبين
جثتي الطالبين
ads

صرحت النيابة العامة بدفن جثتى طالبين بكليتي الشرطة والهندسة، لقيا مصرعهما في حادث مروع وقع فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي في بلبيس بالشرقية.

 كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول أحمد أسامة مجاهد 20 عاما طالب بكلية الهندسة، وعبدالرحمن عمرو الأحمدى  20 عاما طالب بكلية الشرطة متوفين، وإصابة باسل أحمد محمد عزب 20 عاما طالب بكلية الطب وأحمد محمود فرج 20 عاما طالب بكلية الهندسة إصابات متنوعة ما بين وسحجات وكدمات، تم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية للمصابين.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، أن المتوفين والمصابين أصدقاء وأثناء استقلالهما سويا سيارة أحدهما بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي، اصطدمت السيارة بحائط خرسانى رصيف، أثناء محاولة تفادى سيارة أخرى وأسفر الحادث، عن مصرع الأول والثاني في الحال وإصابة الثالث والرابع، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي.

مدير أمن الشرقية انقلاب سيارة حادث مرورى المباحث الجنائية كلية الشرطة النيابة العامة مدير المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من شهر ذى الحجة 2022

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 وخطوات تسجيل الطلب

نص اعترافات قاتل الطالبة نيرة أشرف: «شفيت غليلى»

جمع 40 مليون جنيه.. احتفالات أمام منزل الطفلة رقية بالإسكندرية لاكتمال تكلفة حقنة ضمور العضلات

يبدأها بقرى «حياة كريمة» فى زفتى.. رئيس الوزراء يجرى جولة تفقدية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

لماذا يتوافد قادة العرب إلى مصر

د.كريمة الحفناوى

قضايا المرأة وأولوية التشريعات

سارة شريف

عودة نتنياهو

صفاء النجار

تدريبات للحياة

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين (الجزء الأول)

محمد عبدالعزيز يكتب: رموز حقوقية.. القديس والعروبى والفقيه 2- 2

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبى: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن «اللى عندكم»

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين