النيابة تصرح بدفن جثتى الطالبين ضحية «حادث بلبيس»

صرحت النيابة العامة بدفن جثتى طالبين بكليتي الشرطة والهندسة، لقيا مصرعهما في حادث مروع وقع فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي في بلبيس بالشرقية.

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول أحمد أسامة مجاهد 20 عاما طالب بكلية الهندسة، وعبدالرحمن عمرو الأحمدى 20 عاما طالب بكلية الشرطة متوفين، وإصابة باسل أحمد محمد عزب 20 عاما طالب بكلية الطب وأحمد محمود فرج 20 عاما طالب بكلية الهندسة إصابات متنوعة ما بين وسحجات وكدمات، تم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية للمصابين.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، أن المتوفين والمصابين أصدقاء وأثناء استقلالهما سويا سيارة أحدهما بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي، اصطدمت السيارة بحائط خرسانى رصيف، أثناء محاولة تفادى سيارة أخرى وأسفر الحادث، عن مصرع الأول والثاني في الحال وإصابة الثالث والرابع، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي.