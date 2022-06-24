السبت 25 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 إثر تصادم سيارتين بنزلة كوبرى قها فى القليوبية

حادث مروري
حادث مروري
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أُصيب 10 أشخاص اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين بنزلة كوبري قها بمحافظة القليوبية.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فيما دفعت الأجهزة التنفيذية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارتين بنزلة كوبري قها، اتجاه مدينة بنها بنطاق طريق مصر إسكندرية الزراعي.

وجرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل 10 مصابين جميعهم من محافظة المنوفية لمستشفى قليوب، حيث تبيَّن أن حالة واحدة منهم خطرة، وتم حجزها بغرفة العناية المركزة بينما باقي الحالات مستقرة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

محافظة القليوبية حادث تصادم سيارات الإسعاف الحركة المرورية تصادم سيارتين اليوم الجمعة

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