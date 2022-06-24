الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصلوات الخمس.. مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يبدأ البحث في الساعات الأولى من يوم الجمعة 24 يونيو 2022 عن مواعيد الصلاة وموعد صلاة الظهر أو موعد صلاة الجمعة، حيث يحرص المسلمون على أدائها في المساجد لما لها من ثواب عظيم.

يعد يوم الجمعة سيد الأيام وأفضلها عند الله تعالى، وفرض الله تعالى فيه على المسلمين صلاة الجمعة يؤديها المسلمون جماعة في المساجد، وهي فرض عين على المسلمين، فهي تجب على كلّ مسلم ذكر بالغ وعاقل، وحر ومقيم في بلده، وقادر على أدائها، ولم يمنعه عنها عذر شرعي، وهي غير واجبة على النساء، والصبي، والمملوك، والمسافر، والمريض الذي لا يقدر على الذهاب للمسجد.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 الموافق هجريا 24 ذو القعدة 1443 في القاهرة

موعد أان الفجر: 3:09 ص

موعد أذان الظهر: 11:57 ص (صلاة الجمعة)

موعد أذان العصر: 3:33 م

موعد أذان المغرب: 7:00 م

موعد أذان العشاء: 8:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 الموافق هجريا 24 ذو القعدة 1443 في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:09 ص

موعد أذان الظهر: 12:03 م (صلاة الجمعة)

موعد أذان العصر: 3:41 م

موعد أذان المغرب: 7:08 م

موعد أذان العشاء: 8:44 م

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دعاء صلاة الفجر لقضاء الحوائج وفك الكرب

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دعاء الامتحان المستجاب.. أهم الأدعية قبل التوجه إلى الامتحانات

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 الموافق هجريا 24 ذو القعدة 1443 في الجيزة

موعد أذان الفجر: 3:09 ص

موعد أذان الظهر: 11:58 ص (صلاة الجمعة)

موعد أذان العصر: 3:33 م

موعد أذان المغرب: 7:00 م

موعد أذان العشاء: 8:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في البحيرة 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 الموافق هجريا 24 ذو القعدة 1443 في البحيرة

موعد أذان الفجر: 3:08 ص

موعد أذان الظهر: 12:01 م (صلاة الجمعة)

موعد أذان العصر: 3:39 م

موعد أذان المغرب: 7:05 م

موعد أذان العشاء: 8:41 م

مواعيد الصلاة موعد صلاة الجمعة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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