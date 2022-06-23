الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

جبرتي السينما المصرية.. 27 عاما من رحيل عاطف الطيب قبل الأوان

عاطف الطيب
عاطف الطيب
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كان مثقفا واعيا يدرك ما هو بصدده، وعلى الرغم من قلة إنتاجه لكنه كان فيلسوفا عاميا يعيش مع الشارع وشخوصه، وكانت له رؤية خاصة تخصه وحده، ظهر ذلك في أفلامه التخشيبة وسواق الأتوبيس والهروب وضد الحكومة، والأفلام التي رسخت أقدامه كواحد من أفضل المخرجين عبر تاريخ مصر الفني.

في هذا الملف تحاول «الدستور» الانغماس في عوالمه وحيواته الباقية في أفلامه وأبطاله.

بشير الديك: محمد خان لم يرفض «سواق الأتوبيس» لكنه تربى في لندن 

https://www.dostor.org/4115545

رامي عبدالرازق: عاطف الطيب تشكل وجدانه من تجارب حياتية يجب تدريسها

 https://www.dostor.org/4115547

طارق الشناوي: عاطف الطيب كان يمثل أحلام الفقراء

https://www.dostor.org/4115543

التخشيبة وسواق الأتوبيس.. تفاصيل جديدة وحكايات عن أفلام عاطف الطيب

 https://www.dostor.org/4115158

في ذكرى رحيله.. ثنائية فنية جمعت عاطف الطيب وأسامة أنور عكاشة 12 عامًا

https://www.dostor.org/4115375

مخرج البسطاء ورائد الواقعية.. أبرز المعلومات عن «عاطف الطيب» فى ذكراه

 https://www.dostor.org/4115260

في ذكرى وفاته.. 9 أفلام شهدت بداية عاطف الطيب

 https://www.dostor.org/4115459

 

 

 

 

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وائل لطفي

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