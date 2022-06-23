جبرتي السينما المصرية.. 27 عاما من رحيل عاطف الطيب قبل الأوان

كان مثقفا واعيا يدرك ما هو بصدده، وعلى الرغم من قلة إنتاجه لكنه كان فيلسوفا عاميا يعيش مع الشارع وشخوصه، وكانت له رؤية خاصة تخصه وحده، ظهر ذلك في أفلامه التخشيبة وسواق الأتوبيس والهروب وضد الحكومة، والأفلام التي رسخت أقدامه كواحد من أفضل المخرجين عبر تاريخ مصر الفني.

في هذا الملف تحاول «الدستور» الانغماس في عوالمه وحيواته الباقية في أفلامه وأبطاله.

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