الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مرور الجيزة» ترفع آثار حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى

حادث
حادث
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انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء اليوم الخميس، من رفع آثار حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى على طريق إسكندرية الصحراوى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوي، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة شخصان وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

الادارة العامة لمرور الجيزة حادث تصادم حادث مرورى للنجدة المرور

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