تقرير اقتصادى: ارتفاع توقعات الشركات الفرنسية للتضخم بشدة

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الخميس، ارتفاع توقعات الشركات الفرنسية للتضخم بشدة.

وبحسب المسح الذي أجراه بنك فرنسا المركزي ويلعب دورا أساسيا في تحديد السياسة النقدية للبنك، فإن الشركات تتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل بنسبة 5% وبنسبة 3% سنويا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف معدل تضخم لدول منطقة اليورو قدره 2% سنويا على المدى المتوسط.

ويبحث صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو عن أفضل السبل لتحسين إدراكها لاتجاهات التضخم بعد الفشل في توقع موجة التضخم الحالية، حيث وصل معدل التضخم في المنطقة إلى أعلى مستوياته منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.

وقال فرانسوا فيليوري دي جال محافظ بنك فرنسا المركزي، إنه من المهم متابعة توقعات الشركات والمستهلكين إلى جانب الأسواق وخبراء الاقتصاد للتضخم.

وقال البنك المركزي إن معرفة توقعات الشركات للتضخم أمر حيوي لتحديد السياسة النقدية.

وقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، الصادرة في الأسبوع الماضي ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كما كان متوقعا، خلال شهر مايو الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر5% على أساس سنوي في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع 8ر4% في أبريل السابق عليه، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 8ر27% على أساس سنوي في مايو الماضي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 3ر4% خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 3ر2%.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي. وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 4ر0% خلال شهر أبريل.