مصرع عامل إثر انقلاب مواسير حديدية عليه أثناء العمل بالشرقية

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مصرع عامل إثر انقلاب مواسير حديدية عليه أثناء العمل في شونة بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول جثة عامل؛ إثر وقوع حادث انقلاب مجموعة مواسير داخل شونة فى طريق بلبيس العاشر من رمضان، بدائرة مركز بلبيس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين مصرع عامل إثر انقلاب مواسير فى شونة يعمل فيها بطريق “بلبيس- العاشر من رمضان”، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.