نقل جثة طالب بكلية الطب للمستشفى لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بالشرقية

نقلت سيارة الإسعاف جثة طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة سيناء لقى مصرعه أسفل القطار أثناء محاولته عبور المزلقان من مكان غير مخصص للمشاة بأبوكبير بالشرقية إلى مشرحة مستشفي أبوكبير المركزي.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول الشاب محمد السمري منصور، 21 سنة، مصابًا بكسر بقاع الجمجمة وهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية وأنه لفظ أنفاسه.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رءؤف، مدير المباحث الجنائية، إلى أن الشاب من قرية المشاعلة وطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة سيناء، وأن القطار رقم 183القادم من الصالحية فى طريقه لمدينة فاقوس أطاح به أثناء محاولته عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بناحية مزلقان المحلج بمركز أبوكبير، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته وأنه لا توجد شبهة جنائية في وفاته.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة وتكثيف التحريات حول الواقعة.