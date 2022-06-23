الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية
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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة بالجسم إثر انقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها على الطريق بناحية مدينة ناصر بمحافظة سوهاج.

كان قد تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق بدائرة القسم ووجود 3 مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات بانقلاب دراجة بخارية على الطريق نتج عن الحادث إصابة "ص . ا" 58 سنة بسحجات بالساقين و"م ص" 8 سنوات بسحجات بالقدم اليسرى و"م. ص" 16 سنة بسحجات بالذراعين.

تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيًا وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

3 أشخاص انقلاب دراجة بخارية سوهاج مصابين

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وائل لطفي

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