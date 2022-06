يبحث محبو الأفلام الأجنبية وخاصة أفلام الأكشن والخيال عن موعد بداية عرض مسلسل The Lord of the Rings، لمتابعة المسلسل من بدايته وكذلك مقارنة أحداثه وقصته بالفيلم الذي تم عرضه منذ سنوات وأثار ضجة كبيرة بين الأفلام الأجنبية.

وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الماضية عن موعد بداية عرض مسلسل The Lord of the Rings، من خلال محرك البحث العالمي جوجل.

موعد بداية عرض مسلسل The Lord of the Rings

وتستعرض "الدستور" من خلال ذلك التقرير لقرائها ومحبي الأفلام الأجنبية، موعد بداية عرض مسلسل The Lord of the Rings.

فيما أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل The Lord of the Rings أنه من المتوقع طرح أولى حلقات مسلسل The Lord of the Rings، في يوم 2 سبتمبر 2022 على شبكة البث الإلكتروني أمازون برايم.

أبطال مسلسل The Lord of the Rings

يشارك في بطولة المسلسل النجوم: ليني هنري ونازانين بنيادي وتشارلي فيكرزوبيتر مولان.

وتدور أحداث المسلسل قبل أحداث الفيلم؛ فحسب روايات الكاتب جي آر آر تولكين، ينقسم عالم The Lord of the Rings إلى 3 عصور، تدور أحداث الفيلم في العصر الثالث، وتدور أحداث المسلسل في العصر الثاني، مما يعني أن قصة المسلسل ستختلف تماماً عن الفيلم.

ويتتبع المسلسل مجموعة أبطال، منهم شخصيات شاهدناها من قبل وأخرى جديدة، يواجهون خطر مظلم نشأ في الشرق الأوسط يحاول تدمير العالم.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

ميزانية مسلسل The Lord of the Rings

يدعي البعض أن ميزانية مسلسل The Lord of the Rings وصلت إلى 450 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم.

أحداث مسلسل The Lord of the Rings

تشهد حلقات مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power العديد من قصص سيد الخواتم الشهيرة التي قدمت على مدار ثلاثة أفلام من قبل حول حكاية سورون وسيد الظلام والتحالف بين الجن والبشر

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الثاني في المملكة المتحدة قريبا، ويعد هذا العمل هو الأكثر تكلفة على الإطلاق بعدما تفوقت أمازون على نتفليكس في صفقة شراء بقيمة 250 مليون دولار، للحصول على حقوق هذه القصة الخيالية المعروفة

ستعرض أحداث مسلسل سيد الخواتم على مدار 20 حلقة، وسيظهر فيها عدد من الشخصيات الجديدة على عالم "سيد الخواتم"، فيما ستظهر شخصياته الشهيرة للقصة التي حققت نجاحا سينمائيا وانتشارا كبيرا على مستوى العالم.