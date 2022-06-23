الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد بداية عرض مسلسل The Lord of the Rings

مسلسل The Lord of
مسلسل The Lord of the Rings
ads

يبحث محبو الأفلام الأجنبية وخاصة أفلام الأكشن والخيال عن موعد بداية عرض مسلسل The Lord of the Rings، لمتابعة المسلسل من بدايته وكذلك مقارنة أحداثه وقصته بالفيلم الذي تم عرضه منذ سنوات وأثار ضجة كبيرة بين الأفلام الأجنبية.

وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الماضية عن موعد بداية عرض مسلسل The Lord of the Rings، من خلال محرك البحث العالمي جوجل.

موعد بداية عرض مسلسل The Lord of the Rings

وتستعرض "الدستور" من خلال ذلك التقرير لقرائها ومحبي الأفلام الأجنبية، موعد بداية عرض مسلسل The Lord of the Rings.

فيما أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل The Lord of the Rings أنه من المتوقع طرح أولى حلقات مسلسل The Lord of the Rings، في يوم 2 سبتمبر 2022 على شبكة البث الإلكتروني أمازون برايم.

 

عرض فيلم «الحلم» بمركز الثقافة السينمائية

بعد تصدره لمحركات البحث.. أبرز المعلومات عن مسلسل Moon Knight

أبطال مسلسل The Lord of the Rings

يشارك في بطولة المسلسل النجوم: ليني هنري ونازانين بنيادي وتشارلي فيكرزوبيتر مولان.

وتدور أحداث المسلسل قبل أحداث الفيلم؛ فحسب روايات الكاتب جي آر آر تولكين، ينقسم عالم The Lord of the Rings إلى 3 عصور، تدور أحداث الفيلم في العصر الثالث، وتدور أحداث المسلسل في العصر الثاني، مما يعني أن قصة المسلسل ستختلف تماماً عن الفيلم.

ويتتبع المسلسل مجموعة أبطال، منهم شخصيات شاهدناها من قبل وأخرى جديدة، يواجهون خطر مظلم نشأ في الشرق الأوسط يحاول تدمير العالم.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

ميزانية مسلسل The Lord of the Rings

يدعي البعض أن ميزانية مسلسل The Lord of the Rings وصلت إلى 450 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم.

أحداث مسلسل The Lord of the Rings

تشهد حلقات مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power العديد من قصص سيد الخواتم الشهيرة التي قدمت على مدار ثلاثة أفلام من قبل حول حكاية سورون وسيد الظلام والتحالف بين الجن والبشر 

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الثاني في المملكة المتحدة قريبا، ويعد هذا العمل هو الأكثر تكلفة على الإطلاق بعدما تفوقت أمازون على نتفليكس في صفقة شراء بقيمة 250 مليون دولار، للحصول على حقوق هذه القصة الخيالية المعروفة 

ستعرض أحداث مسلسل سيد الخواتم على مدار 20 حلقة، وسيظهر فيها عدد من الشخصيات الجديدة على عالم "سيد الخواتم"، فيما ستظهر شخصياته الشهيرة للقصة التي حققت نجاحا سينمائيا وانتشارا كبيرا على مستوى العالم.

مسلسل The Lord of the Rings The Lord of the Rings موعد مسلسل The Lord of the Rings أمازون برايم أحداث مسلسل The Lord of the Rings

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟