الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن القاهرة» يكشف ملابسات مقتل شاب فى مشاجرة بدار السلام

مقتل شاب
مقتل شاب
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقتل شاب في مشاجرة بمنطقة دار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم "توفى أثناء إسعافه على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم بادعاء مشاجرة"، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(عامل بجراج كائن بدائرة القسم " له معلومات جنائية ") لسابقة قيام المجنى عليه بدخول الجراج محل عمل المتهم وشروعه فى سرقة أجزاء من إحدى السيارات المتواجدة بالجراج، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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