الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: التحقيق فى مساعى ترامب للضغط على وزارة العدل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
ads

يتناول التحقيق البرلماني في الاعتداء على مبنى "الكابيتول"، اليوم الخميس، محاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع وزارة العدل إلى دعم مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن.


وقال رئيس اللجنة بيني تومسون، الثلاثاء، في نهاية جلسة الاستماع العامة الرابعة، إنّ النواب التسعة وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريَان اثنان "تبرّأ منهما حزبهما"، سيسلّطون الضوء على جهود الملياردير "لإفساد أهم هيئة (في الدولة) لتطبيق القانون وهي وزارة العدل، لكي تدعم محاولاته تغيير نتائج الانتخابات".
 

وسيكون وزير العدل السابق بالنيابة جيفري روزن، ونائب الوزير السابق بالنيابة ريتشارد دونهيو، وستيفن إنجل، وهو مسؤول كبير في الوزارة، شهوداً في جلسة الاستماع الخامسة.
 

وتنظر اللجنة في الضغوط التي مارسها ترامب على الوزارة لتعلن رسميًا عن حصول تزوير في الانتخابات ولإطلاق دعاوى قضائية فيدرالية موازية لتلك التي أطلقها محامو الرئيس.
 

كذلك، تتطرّق اللجنة إلى التوترات التي شهدتها الوزارة، قبل أيام، على أحداث السادس من يناير 2021، عندما وجه الرئيس الخاسر بتمرّد داخلي بينما كان يسعى إلى وضع أحد المقرّبين منه على رأس المؤسسة.
 

وسُمي روزن لهذا المنصب بعد استقالة الوزير بيل بار في ديسمبر 2020، لكن ترامب سعى إلى تعيين جيفري كلارك في المنصب، كي يتمكّن من الاحتفاظ بالسلطة بعد هزيمته الانتخابية.
 

وكان ينبغي بهذا الموظف المتوسط الرتبة الذي تبنّى نظرية الرئيس بشأن حصول تزوير في الانتخابات، إلغاء استنتاجات الوزارة التي لم تجد دليلاً على تزوير يمكن أن يغيّر نتيجة انتخابات نوفمبر.


كان ينبغي على جيفري كلارك أن يتقدّم نيابة عن الوزارة برفض التصديق على نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا الأساسية، حيث فاز جو بايدن بفارق 12 ألف صوت فقط.


لكن جيفري روزن وريتشارد دونهيو وستيفن أنجل ومحامي البيت الأبيض بات تشيبولوني، هدّدوا بالاستقالة خلال اجتماع مع دونالد ترامب في الثالث من يناير، محذّرين من أنهم سيسحبون معهم أفضل المدّعين الفيدراليين في جميع أنحاء البلاد.


واعتبر بيل بار، الذي كان مقربًا من دونالد ترامب، أمام اللجنة أنّ الادعاءات بتزوير الانتخابات عبارة عن "كلام فارغ" صادر عن رجل "منفصل عن الواقع".


وأعلنت لجنة التحقيق، الأربعاء، أنّ جلستين إضافيتين ستجريان في يوليو.


ويوقف الكونجرس أعماله في الرابع من يوليو لمدة أسبوعين.


إلّا أنّ مصدرًا برلمانيًا أوضح أنّ "اللجنة تواصل تلقّي أدلّة جديدة مهمّة للتحقيق".


وتأمل اللجنة خصوصًا في مشاهدة مقاطع صورها مخرج الأفلام الوثائقية أليكس هولدر، الذي تمكّن من الوصول إلى ترامب وأقاربه قبل 6 يناير وبعده.


وبعد عام من التحقيق، تريد اللجنة تقديم استنتاجاتها قبل نهاية الصيف، ممّا يضع دونالد ترامب في قلب "محاولة انقلاب" بلغت ذروتها باعتداء مئات من أنصاره على مقر الكونجرس في واشنطن في السادس من يناير 2021، بينما كان المشرّعون يصدّقون على فوز جو بايدن.


وانتشرت صور الفوضى حول مبنى "الكابيتول" وداخله في كلّ أنحاء العالم مزعزعة الديمقراطية الأمريكية لساعات عدّة.

التحقيق البرلماني الكابيتول دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية جو بايدن بيني تومسون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

جلسات مغلقة لسينودس كنيسة الروم الكاثوليك لانتخاب مطارنة جدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟