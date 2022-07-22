ياسر الزنوني يوقع كتابه الجديد بمعرض مكتبة الإسكندرية

يُوقع الكاتب ياسر الزنوني، الاسبوع المقبل، كتابه "إسمك .. مشروعك"، عن دار المصري للنشر والتوزيع، في معرض إسكندرية للكتاب، والمقام في مكتبة الإسكندرية ومستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.

ويتضمن الكتاب أهم الأسس والمبادئ اللازم توافرها من أجل التسويق الشخصي الناجح، بالإضافة إلى أهم الخطوات المطلوب إتمامها لكي تنجح في التسويق لذاتك، سواء من خلال عملك الخاص بك، أو حتى من أجل الحصول على وظائف افضل لمستقبلك المهني والوظيفي.

ويكشف لنا الكاتب ياسر الزنوني أهميه التسويق الشخصي، إذ أنه مع تعقد الفرص التي تأتي من سوق العمل وتزايد التنافسية فيه، مما لا شك فيه أنك بحاجة إلى استغلال جميع الصفات المميزة ونقاط القوة للتألق والتميز على الصعيد المهني، ولهذا السبب يعتبر التسويق الشخصي استراتيجية عظيمة للتسويق لنفسك لكي تحظى بأفضل الفرص في مجال العمل.

وتشهد فعاليات معرض إسكندرية للكتاب العشرات من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، التي تقام على هامشه.