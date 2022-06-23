الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القضاء الإداري يلغي حكمًا بتحصيل مبالغ إضافية بمحكمة الأسرة

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية، حكمًا بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة، فيما تضمنه من تحصيل مبالغ مالية إضافية، ورسوم على استخراج واستلام الأحكام والشهادات.

وأقيمت الدعوى رقم 6955 لسنة 43 قضاء إداري المنصورة، ضد وزير العدل، مطالبين بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة، فيما تضمنه بفرض رسوم إضافية تخالف القانون وتشكل عبئًا على كاهل المتقاضين.

وسبق الحكم إيداع تقرير من هيئة مفوضي الدولة والذي انتهى فيه إلى إلغاء القرار المطعون عليه، لصالح الدعوى، والذي انتهى إلى إلغاء القرار القاضي بتحصيل مبلغ خمسين جنيهًا عن استلام الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية بالمنصورة، ومبلغ خمسين جنيهًا عن استخراج الصورة الرسمية للأحكام، ومبلغ عشرين جنيهًا عن استخراج إعلام الوراثة.

القضاء الادارى محافظة الدقهلية نيابة الأسرة

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