الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بأحد العقارات فى دمياط

حريق شقة
حريق شقة
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نشب حريق فى شقة بالدور الثالث بأحد العقارات بمدينة دمياط، وقام الأهالى بإخطار الحماية المدنية بدمياط للتعامل مع الحريق قبل أن يؤثر على المبانى المجاورة.

تلقى رجال الحماية المدنية بدمياط بلاغًا من الأهالى بعد ظهر اليوم الخميس بنشوب حريق فى شقة بالدور الثالث بأحد العقارات أمام مدرسة التجارة المشتركة بمدينة دمياط.

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الحريق لمحاولة السيطرة عليه بعد أن امتدت النيران من نوافذ الشقة إلى الخارج.

تم إخطار الأدلة الجنائية، وقسم شرطة دمياط لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه وملابسات الواقعة وتحديد قيمة الخسائر.

حريق دمياط الحماية المدنية

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