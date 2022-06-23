الجمعة 24 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أبوالعينين يلتقى رئيس الفيفا على هامش منتدى "الاستثمار فى رواندا"

من اليسار: جياني
من اليسار: جياني إنفانتينو ومحمد أبو العينين
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التقى النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، صباح اليوم (الخميس)، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن جلسات وفعاليات منتدى "استثمر في رواندا".

وترأس إنفانتينو جلسة عقدت تحت عنوان: "كرة القدم قوة ملهمة لإفريقيا"، وعرض خلالها دور كرة القدم في دفع جزء من عجلة الاقتصاد وكمحرك لكثير من النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها.

وخلال الجلسة رحب رئيس الفيفا بالحضور، واستعرض بعض الأحداث التي ستتم في كأس العالم المقبل في قطر.

وقال إن البطولة ستشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وسيحضرها ملايين العرب خاصة أنها تقام لأول مرة في المنطقة العربية.

وانطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات منتدى "استثمر في رواندا" والمنعقد حاليًا في العاصمة كيجالي.

وشارك النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، وفود وقادة 54 دولة حضور فعاليات المنتدى، أبرزهم الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، وبوريس جونسون رئيس الوزراء.

كما شارك جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، والرئيس الرواندي بول كاجامي، إضافة لممثلين عن 15 مملكة أعضاء في تجمع دول الكومنولث البريطاني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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