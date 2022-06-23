المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل عامل عمدا بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بحبس متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، بقتل عامل عمدا مع سبق الإصرار بشبرا الخيمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا- رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، مصطفى منصور غربي وتامر محمد الفنجري، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

كان المستشار أمجد المنوفي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال كل من المتهمين " السيد. م. س" 34 سنة عامل، و"حسين. ف. س" 31 سنة سائق، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2116 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 414 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2022/1/28، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، قتلا المتهمين المجنى عليه "محمود. ج. ع" ، عمدا مع سبق الإصرار ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحا أبيض " سكين ، مطواه " موضوع الاتهام التالي ، وتوجها إليه حيث يقيم، وما ان ظهرا به حتى استل المتهم الأول سلاحه الأبيض وسدد إليه طعنه استقرت بجسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرزا المتهمين سلاح أبيض "سكين، مطواه" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.