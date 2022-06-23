الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يكرم «مراسل الدستور» تقديرا على جهوده في تجميل المحافظة

تكريم محافظ قنا
تكريم محافظ قنا
ads

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعضاء اتحاد شباب قنا والشباب الذين شاركوا في تنفيذ أعمال الجدارية الريفية بمدينة قنا، ضمن فعاليات مبادرة "قنا تتجمل"، بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة.

وجاء من بين المكرمين الزميل إسلام نبيل، مراسل مؤسسة “الدستور” بمحافظة قنا، داخل الديوان العام لمحافظة قنا.

وأوضح محافظ قنا أن التكريم يأتي في إطار حرص محافظة قنا على تشجيع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني على مشاركة الجهات التنفيذية في تطوير وتجميل الجداريات والكبارى والشوارع والميادين بمدن المحافظة.

كما أثني محافظ قنا على الجدارية وجودة تنفيذها، والتي تجسد الحياة الريفية في قرى المحافظة وتعكس تراث أهل الصعيد الذى تتميز به محافظة قنا، كما أنها أضفت مظهرا جماليا على شوارع المحافظة، مقدما شكره لاتحاد شباب قنا وجميع المشاركين فى تنفيذ الجدارية لما قدموه من جهود متميزة فى تنفيذ الجداريات ودهان واجهات الكباري، ما ساهم في إظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري اللذين يليقان بها، مؤكدا أن مثل هؤلاء الشباب نموذج يُحتذى به في حب الوطن وروح الانتماء.

الدولة الدستور جسد مصطفي التضامن حنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟