محافظ قنا يكرم «مراسل الدستور» تقديرا على جهوده في تجميل المحافظة

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعضاء اتحاد شباب قنا والشباب الذين شاركوا في تنفيذ أعمال الجدارية الريفية بمدينة قنا، ضمن فعاليات مبادرة "قنا تتجمل"، بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة.

وجاء من بين المكرمين الزميل إسلام نبيل، مراسل مؤسسة “الدستور” بمحافظة قنا، داخل الديوان العام لمحافظة قنا.

وأوضح محافظ قنا أن التكريم يأتي في إطار حرص محافظة قنا على تشجيع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني على مشاركة الجهات التنفيذية في تطوير وتجميل الجداريات والكبارى والشوارع والميادين بمدن المحافظة.

كما أثني محافظ قنا على الجدارية وجودة تنفيذها، والتي تجسد الحياة الريفية في قرى المحافظة وتعكس تراث أهل الصعيد الذى تتميز به محافظة قنا، كما أنها أضفت مظهرا جماليا على شوارع المحافظة، مقدما شكره لاتحاد شباب قنا وجميع المشاركين فى تنفيذ الجدارية لما قدموه من جهود متميزة فى تنفيذ الجداريات ودهان واجهات الكباري، ما ساهم في إظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري اللذين يليقان بها، مؤكدا أن مثل هؤلاء الشباب نموذج يُحتذى به في حب الوطن وروح الانتماء.