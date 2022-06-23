كيت ميدلتون ترتدي فستان من الزمرد اللامع بقيمة 2000 دولار

أعادت كيت ميدلتون، دوقة كامبرديج، ارتداء فستان من الزمرد اللامع بقيمة 2000 دولار في أول صورة رسمية لها مع الأمير ويليام، حيث التقطت دوق ودوقة كامبريدج أول صورة مشتركة لهما معًا، والتي أصدرها قصر كنسينغتون يوم الخميس.

وفقًا لموقع “insider” تم رسم كيت وهي ترتدي الفستان بواسطة فنان البورتريه البريطاني جيمي كوريث كهدية لها ولزوجها الأمير ويليام، والتى تصاحبه داخل الصورة، وفقًا لبيان صحفي لقصر كنسينغتون.

في الصورة، ارتدت كيت ميدلتون فستانًا لامعًا بقيمة 1،595 جنيهًا إسترلينيًا، أو 2000 دولار، الفستان، الذي تم تسميته على موقع المصمم على الإنترنت باسم "فستان فالكونيتي"، له أكمام نصف شفافة بطول ثلاثة أرباع وكشكشة عند الحاشية.

الأميرة بياتريس هي أيضًا من المعجبين بعلامة الأزياء، حيث ارتدت ثلاثة على الأقل من فساتين العلامة التجارية في الأماكن العامة على مدار السنوات العديدة الماضية، وفقًا لـ Town & Country.

في غضون ذلك ارتدى الأمير ويليام بدلة سوداء مع ربطة عنق زرقاء وقميص أبيض، لم يتم تأكيد تصميمها، وتم تكليف اللوحة في عام 2021 من قبل صندوق كامبردجشاير رويال بورتريت كهدية لكامبريدجشير، حسبما جاء في البيان الصحفي. عمل الفنان على دمج كامبريدج في الصورة من خلال رسم الخلفية بنفس درجات الألوان والألوان للعديد من المباني التاريخية التي تشتهر بها المدينة، كما يضيف البيان الصحفي.

وقالت كوريث في بيان: "لقد كان أكثر امتياز غير عادي في حياتي أن يتم اختياري لأرسم هذه الصورة، أردت أن أظهر لأصحاب السمو الملكي بطريقة تبدو مريحة وودودة، فضلاً عن الأناقة والكريمة.

وقال: "نظرًا لأنها أول لوحة تصورهم معًا، وبالتحديد خلال فترة وجودهم دوق ودوقة كامبريدج، فقد أردت أن تثير الصورة شعورًا بالتوازن بين حياتهم العامة والخاصة". “تم تقديم القطعة كهدية لشعب كمبريدجشير ، وآمل أن يستمتعوا بها بقدر ما استمتعت بصنعها".

ستكون الصورة متاحة للعرض شخصيًا في متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، وبعد ذلك سيتم عرضها في صالات عرض ومساحات مجتمعية أخرى في كامبريدجشير، وفقًا للبيان الصحفي.