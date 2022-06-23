الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 وخطوات تسجيل الطلب

جريدة الدستور
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رابط موقع التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوى للعام الدراسي 2022-2023 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر منصات البحث عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية واعتمادها في كل محافظات مصر، ويكثر البحث أيضًا عن خطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة والفنية والمهنية والمدارس التطبيقية والتكنولوجية المنتشرة في معظم المحافظات.

التقديم للصف الأول الثانوى 2023 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حدد الشروط للالتحاق بالتعليم الثانوي أي كان نوعه، مع العلم  أن مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة هي التي تحدد الحد الأدنى للقبول بمرحلتي التقديم لمدارس الثانوية العامة أو الفنية أو التجارية، بمرحلتي التقديم، كما يمكن للمحافظ النزول بالحد الأدنى إذا اقتضى الأمر، وخلال هذه الأيام بدأت بعض المحافظات بإعلان التنسيق الخاص بالثانوية العامة بها.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 عبر بوابة التربية والتعليم

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 والأوراق المطلوبة

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التقديم في الصف الأول الثانوي 2022- 2023 :

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه كباقي الإجراءات التي تعتمدها هذا العام فإن التقديم للصف الأول الثانوي سيكون عبر باب تسجيل رغبات القبول بالصف الأول الثانوي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت خلال الإجازة الصيفية ولمدة تقارب شهر ونصف.

خطوات التقديم الإلكتروني في الصف الأول الثانوي 2022- 2023: 

وعلى الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام والراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي اتباع عدة خطوات يلزم للتقديم من خلال البوابة الرقمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة أن الوزارة قد منعه التقديم داخل المدارس وجميع الخطوات ستجري بشكل مميكن وفق خطة الدولة في التحول الرقمي، ولتسجيل رغبات قبول الطالب بالصف الأول الثانوي يتعين على الطالب أو ولي أمره اتباع بعض الخطوات التي يقدمها الدستور في السطور الآتية:

  1. تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص لتقديم في الصف الأول الثانوي 2022-2023 من هنا.
  2. يختار الطالب أو ولي أمره أيقونة "التقديم" من الواجهة الرئيسية للبوابة.
  3. كتابة كود الطالب المرسل له في رسالة والذي يتيح له الدخول لتسجيل الرغبات.
  4. كتابة عدة بيانات الطالب الراغب في التقديم من بينها "الاسم والرقم القومي، ومحافظة الإقامة:
  5. كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية لهذا العام.
  6. تحديد نوع التعليم الراغب في الالتحاق به العام، أو الفني.
  7. ملء استمارة التنسيق عن طريق كتابة 3 مدارس من نوع تعليم واحد "الثانوي أو الفني" بمحيط سكن الطالب ويحدد القبول وفق الكثافة الطلابية في الفصول.
  8. تحميل جميع أوراق التقديم الخاصة بالطالب.
  9. الضغط على حفظ الطلب لحين فحصه من قبل مديرية التربية والتعليم في كل محافظة.

ومن خلال رقم الطلب يمكن للطالب في وقت لاحق متابعة حالة الطلب وموقف القبول ومعرفة اسم المدرسة التي تمت الموافقة على إلحاق الطالب بها.

الاول الثانوى الدراسى 2022-2023 وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي التقديم للصف الاول الثانوى 2023

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رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 عبر بوابة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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