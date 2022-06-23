تجديد حبس 3 متهمين في «رشوة وزارة البيئة»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 متهمين فى رشوة وزارة البيئة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس محامى واثنين آخرين، بتهمة طلب وتقاضى رشوة مالية نظير تسهيل وإبرام أوراق وعقود خاص بأحد مشروعات الطرق والكبارى بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 2155 إدارى مصر القديمة لسنة 2022، أن المتهم "ح ج" محامى، وشقيقه اتفق مع "م س" وسيط، وآخر يدعى "خ م ع"، على تسهيل أوراق وإبرام عقود بوزارة البيئة، لتسهيل وتخليص أوراق بشركة أسمنت العامرية، خاصة بمشاريع الطرق والكبارى المتفق عليها من الشركة، نظير مبالغ مالية كبيرة، وتم ضبطهم متلبسين.