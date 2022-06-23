الحبس سنة لشخصين لممارستهما أعمالًا منافية للآداب داخل عقار بالزيتون

قضت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد شريف، بمعاقبة مدرس ونجَّار بالحبس سنة لكل منهما، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وفي وقتٍ سابق، كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، قرر تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت نيابة الزيتون، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مدرس ونجار لارتكابهما أعمالًا منافية للآداب داخل عقار مهجور في منطقة الزيتون، بعدما ضبطهما الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.