الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة لشخصين لممارستهما أعمالًا منافية للآداب داخل عقار بالزيتون

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد شريف، بمعاقبة مدرس ونجَّار بالحبس سنة لكل منهما، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وفي وقتٍ سابق، كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، قرر تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت نيابة الزيتون، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مدرس ونجار لارتكابهما أعمالًا منافية للآداب داخل عقار مهجور في منطقة الزيتون، بعدما ضبطهما الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنح الزيتون مدرس نجار ممارسة الأعمال المنافية للاداب الزيتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

جلسات مغلقة لسينودس كنيسة الروم الكاثوليك لانتخاب مطارنة جدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟