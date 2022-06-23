الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 15 متهمًا لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس
حبس
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أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 15 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية استهدفت عددًا من الدوائر والمراكز والأقسام على مستوى المحافظة، والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

وكان قطاع الأمن العام قد شن بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت جهود الحملة، التي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من دوائر الأقسام والمراكز بالقليوبية، عن تنفيذ 2426 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 13 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 15 متهمًا، منهم 6 لهم معلومات جنائية.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا متنوعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

 

 

القليوبية حبس مواد مخدرة حملة أمنية الامن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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