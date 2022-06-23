الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

359 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في يونيو الجاري

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ads

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 359 ألفًا و607 مستفيدين خلال يونيو الجاري، مقارنةً بعدد المستفيدين في مايو الماضي 361 ألفًا و916 مستفيدًا.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن حصلت عليه «الدستور»، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليون و458 ألفًا و850 أسرة مستفيدة، وبلغ عدد الأسر المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل" 2 مليون و211 ألفًا و804 أسر مستفيدة حتى يونيو الجاري.

شروط الحصول على الدعم النقدي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يمتلك حيازة زراعية أو سيارة.

- ألا يكون مسافر خارج البلاد.

- ألا يكون من أصحاب معاشات التأمينات الاجتماعية.

- ألا يدرس أحد أبنائه في مدارس خاصة.

- ألا يمتلك محلا تجاريا.

-إلا يمتلك رؤوس ماشية.

- ألا يمتلك عقار إلا الذي يسكن فيه فقط.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- صورة شهادة ميلاد المتقدم كمبيوتر.

- صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة.

- صور إيصالات المرافق (كهرباء، مياه، غاز).

- شهادة قوميسون طبي توضح نسبة الإعاقة.

صرف الدعم النقدي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا. 

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة السيدات في الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بلغت 74% من إجمالي المستفيدين من الدعم والبالغ عددهم حوالي 4.1 مليون مستفيد.

مدارس خاصة فيروس كورونا تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي الرقم القومى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟