359 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في يونيو الجاري

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 359 ألفًا و607 مستفيدين خلال يونيو الجاري، مقارنةً بعدد المستفيدين في مايو الماضي 361 ألفًا و916 مستفيدًا.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن حصلت عليه «الدستور»، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليون و458 ألفًا و850 أسرة مستفيدة، وبلغ عدد الأسر المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل" 2 مليون و211 ألفًا و804 أسر مستفيدة حتى يونيو الجاري.

شروط الحصول على الدعم النقدي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يمتلك حيازة زراعية أو سيارة.

- ألا يكون مسافر خارج البلاد.

- ألا يكون من أصحاب معاشات التأمينات الاجتماعية.

- ألا يدرس أحد أبنائه في مدارس خاصة.

- ألا يمتلك محلا تجاريا.

-إلا يمتلك رؤوس ماشية.

- ألا يمتلك عقار إلا الذي يسكن فيه فقط.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- صورة شهادة ميلاد المتقدم كمبيوتر.

- صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة.

- صور إيصالات المرافق (كهرباء، مياه، غاز).

- شهادة قوميسون طبي توضح نسبة الإعاقة.

صرف الدعم النقدي

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة السيدات في الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بلغت 74% من إجمالي المستفيدين من الدعم والبالغ عددهم حوالي 4.1 مليون مستفيد.