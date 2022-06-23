الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: مليونان و211 ألف مستفيد من الدعم النقدى «تكافل»

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون و211 ألفًا و804 أسر مستفيدة حتى يونيو الجاري، مقارنةً بـ2 مليون و236 ألفا، 088 مستفيدًا حتى مايو الماضي.

وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من الدعم «تكافل وكرامة» بلغ أكثر من 4 ملايين أسرة مستفيدة حتى يونيو الجاري.

وعن أهم شروط الحصول على الدعم، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي:-

- لا يكون (الزوج/الزوجة) أو (المسن/ العاجز)، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- أن يكون مصري الجنسية.
- ألا يمتلك حيازة زراعية أو سيارة.
- ألا يكون مسافرا خارج البلاد.
- ألا يكون من أصحاب معاشات التأمينات الاجتماعية.
- ألا يدرس أحد أبنائه في مدارس خاصة.
- ألا يمتلك محلا تجاريا.
- ألا يمتلك رءوس ماشية.
- ألا يمتلك عقارا إلا الذي يسكن فيه فقط.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- صورة شهادة ميلاد المتقدم كمبيوتر.
- صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة.
- صور إيصالات المرافق (كهرباء، مياه، غاز).
- شهادة قوميسون طبي توضح نسبة الإعاقة.

تسجيل شكوى فى «تكافل وكرامة»

- كتابة الرقم القومي.
- الضغط  على "تسجيل شكوى".
- الضغط على البيانات المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى.
- يتم اختيار المحافظة، وكذلك الإدارة الاجتماعية وقسم الشرطة التابع له.
- يظهر على الموقع بشكل تلقائي في حالة إذا كان  المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.
- يتم تحديد نوع الشكوى، ثم كتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.
- كتابة رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى، وكذلك كتابة رقم الهاتف الأرضي.
- كتابة تفاصيل الشكوى، ثم الضغط على كلمة تسجيل.

حيازة زراعية دعم تكافل وكرامة بطاقة الرقم القومي معاشات وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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