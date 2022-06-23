حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 23 يونيو 2022

قدم موقع «times of india»، توقعات الأبراج الفلكية، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل: قد تشعر بالحزن، وقد تفقد صبرك اليوم، وقد تجد نفسك صعبًا في أداء مهمتك وغير قادر على تلبية رغبتك. تريد أن تنفصل عن المسؤولية المعطاة. قد لا تتمكن من إكمال أي مهمة.

برج الثور: الضغط المرتبط بالعمل قد ينفجر، أرباحك قد تتحول إلى أرباح الآن من المحتمل أن تستثمر لفترة طويلة، قد تحصل على أمر عمل في الخارج ، والذي قد يمنحك مزايا مالية في المستقبل القريب قد تجد توأم روحك قد يسمع الطلاب أخبارًا جيدة في الأكاديميين.

برج الجوزاء: اليوم ينعم بك القمر الإيجابي ، قد تؤدي بشكل جيد في جبهتك المهنية. يمكنك تنفيذ خطط عملك بسهولة بالغة بمساعدة زملائك. قد تبدأ الاستثمارات الفكرية والاستثمارات المالية في تحقيق أرباح الآن ، مما قد يزيد من مستوى الثقة. يمكنك استخدام حكمتك لجني الفوائد.

برج السرطان: قد تجعلك قوتك الروحية سعيدة. قد تكون طريقتك في التفكير إيجابية. أنت تميل إلى الروحانية اليوم. قد تخطط لزيارة بعض الأماكن الدينية، قد تهتم أيضًا بعلوم السحر والتنجيم. من المحتمل أن تلاحظ الكمال في طبيعتك، يُنصح بالاحتفاظ بآرائك معك فقط ، حاول مناقشتها مع هؤلاء الأشخاص الذين قد يتفهمون مشاعرك.

برج الأسد: قد تشعر بالتوتر ، وقد يكون لديك نقص في الصبر ، لأنك قد تنجذب إلى السلام، لذا يُنصح باتباع حدسك قبل المضي قدمًا، قد تحصل أيضًا على معرفة عميقة حول موضوع ما أو قد يكون لديك تركيز جيد نحو بحثك، قد يساعدك ترديد المانترا في هذا الموقف.

برج العذراء: من المحتمل أن تحصل على بعض الفرص الجديدة لعملك وعملك ، والتي ستدفع لك من حيث المكاسب في المستقبل القريب، قد يسمع الأزواج أخبارًا جيدة من حيث ولادة الأطفال، يُنصح طيور الحب بأن تكون واضحة في رأيها مع بعضها البعض لجعل مستقبلها مشرقًا.

برج الميزان: الأموال التي كانت عالقة، من المحتمل أن يتم استردادها الآن، فقد تساعد في زيادة السيولة في العمل. قد تكون هناك بعض الأخبار الجيدة فيما يتعلق بالمسائل القانونية أيضًا.

برج العقرب: قد يركز الباحثون عن عمل على اختراق امتحانات القبول بمساعدة العمل الجاد، قد يكون الأزواج هنا بعض الأخبار الجيدة من حيث ولادة الأطفال.

برج القوس: يُنصح بتأجيل القرار المتعلق بالهجرة، كما ينصح بتجنب الاستثمار في الأعمال التجارية، قد يجعلك الشعور بالضجر منزعجًا ، وبحلول وقت متأخر من المساء، قد يكون الوضع تحت السيطرة.

برج الجدي: يساعدك التأمل على زيادة التركيز، مما يؤدي إلى تسريع مشروعك، يتعاون معك مرؤوسوك ، وقد يساعدك ذلك على إكمال المشروع قبل الوقت، قد تكون هناك بعض الرحلات القصيرة المتعلقة بالعمل، من المحتمل أن تقابل شخصًا مؤثرًا قد يساعدك على تعزيز عملك.

برج الدلو: مما قد يزيد من مكانتك الاجتماعية. يمكنك تنفيذ بعض الخطط الجديدة في شركتك العائلية ، وسوف تدفع لك من حيث المكاسب في المستقبل القريب. قد تكون أيضًا مشغولًا في الأسرة أو الاجتماع الاجتماعي.

برج الحوت: يمكنك الاستمتاع بعملك، اليوم هذا هو التحدي الخاص بك لتجنب الاستقامة، يُنصح بتجنب الجدال حول مواضيع لا قيمة لها، وإلا فقد تكون هناك بعض الخلافات داخل الأسرة، قد يجد الباحثون عن عمل وظيفة مناسبة.