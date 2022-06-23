الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيع 1.2 مليون تذكرة لمونديال 2022

مونديال 2022
مونديال 2022
ads

تم بيع نحو 1.2 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم، بعد فترة البيع الثانية، حسبما أعلن أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة، حسن الذوادي، خلال منتدى قطر الاقتصادي أمس. 

 

قال الذوادي: «إن هناك طلبا قياسيا لتذاكر البطولة». وأوضح منظمو كأس العالم المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، تلقي 40 مليون طلب: 17 مليونا في فترة البيع الأول و23 مليونا في الثانية. 

 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن نهاية مارس عن أنه تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في مرحلة المبيعات الافتتاحية. وحدّد «فيفا» أسعارا تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارا، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟