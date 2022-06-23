جدول مواعيد القطارات اليوم.. وتعديل قطارات الوجه القبلى

تقدم "الدستور" لقرائها خدمة جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس، ومواعيد قطارات الوجه القبلي التي سيتم تغيير مواعيدها بدءًا من السبت المقبل 25-6-2022.

جدول مواعيد القطارات اليوم في مصر



- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم في 6.00 صباحا.



- قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر يقوم 8.00 صباحا.



- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم 8.10 صباحا.



- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية في 10.00 صباحا.



- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية في 12.30 ظهرا.



- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر في 14.00 ظهرا.



-قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية في 14.25 ظهرا.



- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية في 15.35 عصرا.



- قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية في 16.10 مساء.



- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية في 17.10 مساء.



- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم في 18.00 مساء.



- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم في 20.15 مساء.



- قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا.



- قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامة في الساعة 17.20 ظهرا.







تعديل جدول مواعيد القطارات

أعلنت سكة حديد مصر عن تعديل جدول مواعيد القطارات ابتداء من السبت المقبل لقطارات الوجة القبلي كالتالي:



- يقوم قطار رقم 3007 (ثالثة مكيف) أسوان / القاهرة، بعد التعديل من أسوان الساعة 09.00 ويصل القاهرة الساعة 21.55.

- قطار رقم 81 ( تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40.

- وقطار رقم 735 (تحيا مصر) نجع حمادى / سوهاج،

يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50.

- قطار رقم 723 (تحيا مصر) سوهاج / أسيوط، حيث يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.

- وقطار رقم 713 (تحيا مصر) أسيوط / المنيا، حيث يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25.