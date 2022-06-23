الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد القطارات اليوم.. وتعديل قطارات الوجه القبلى

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
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تقدم "الدستور" لقرائها خدمة جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس، ومواعيد قطارات الوجه القبلي التي سيتم تغيير مواعيدها بدءًا من السبت المقبل 25-6-2022.

 

جدول مواعيد القطارات اليوم في مصر 


- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم في  6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر يقوم 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية في 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية في 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر في  14.00 ظهرا.

-قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية في 14.25 ظهرا.

- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية في  15.35 عصرا.

- قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية في 16.10 مساء.

- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية في 17.10 مساء.

- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم في  18.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم في 20.15 مساء.

- قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا.


- قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامة في الساعة 17.20 ظهرا.
 

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تعديل جدول مواعيد القطارات

أعلنت سكة حديد مصر عن تعديل جدول مواعيد القطارات ابتداء من السبت المقبل لقطارات الوجة القبلي كالتالي:


- يقوم قطار رقم 3007 (ثالثة مكيف) أسوان / القاهرة، بعد التعديل من أسوان الساعة 09.00 ويصل القاهرة الساعة 21.55.

- قطار رقم 81 ( تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40.  

- وقطار رقم 735 (تحيا مصر) نجع حمادى / سوهاج، 
يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50.

- قطار رقم 723 (تحيا مصر) سوهاج / أسيوط، حيث يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.
- وقطار رقم 713 (تحيا مصر) أسيوط / المنيا، حيث يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25.

 

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مواعيد القطارات جدول مواعيد القطارات اليوم جدول مواعيد القطارات قطارات الوجه القبلي تعديل جدول مواعيد القطارات

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وائل لطفي

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