الجمعة 24 يونيو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين بانفجار قنبلة يدوية وسط اليمن

انفجار قنبلة يدوية
انفجار قنبلة يدوية بمحافظة آب
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قتل وأصيب 14 شخصًا إثر تفجير قنبلة يدوية في مجلس عام بمديرية المخادر شمال محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن شخصًا قام بتفجير قنبلة يدوية وسط مجلس يلتقي فيه مواطنون لمضغ القات بمنطقة الدليل، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

ونقل المواطنون القريبون من موقع الانفجار الضحايا والمصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية.

وحسب موقع "المصدر" اليمني، فإن من بين القتلى عمران بكيل ضبعان، وملهم الشبيبي، وعبدالإله طاهر شرف، ومحمد حسن ضبعان، وحسن علي مرشد ضبعان، وهزام ضبعان، وحاشد حسن ضبعان.

ولم تتبين بعد الدوافع وراء تفجير القنبلة اليدوية، غير أن محافظة إب شهدت في السنوات الأخيرة تصاعدًا في حدة الجرائم نتيجة انتشار السلاح وغياب الوعي.

وتعليقًا على الحادثة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء رشيد الحداد: "تخيلوا أن تفقد قرية 8 أشخاص بذمة الهنجمة والتمنطق غير المبرر بالسلاح".

وأضاف في تدوينة على "فيسبوك": "هذه الحادثة يجب أن يستفاد منها، فهناك من يدخل المجالس وهو محمل بأنواع من السلاح والقنابل والأحزمة والرصاص، يشعرك أنه داخل الخط الأمامي لجبهات القتال وليس داخل مجلس أعد للاسترخاء والجلسة والنقاش".

وتابع قائلًا: "يفترض أن تنتهي هذه الظاهرة ويجب على الجهات الأمنية ضبط هذا الجانب، فحمل القنابل والشقادف يجب أن يكون في الجبهات فقط، أو أثناء تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية فقط وليس للاستعراض".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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