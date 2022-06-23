الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تضرر منشأتين أوكرانيتين للحبوب والزيوت بقصف روسى

قصف روسى
قصف روسى
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أصيبت منشأتان ضخمتان في مدينة ميكولايف بأوكرانيا مخصّصتان لتخزين الحبوب والزيوت النباتية وتصديرها عبر ميناء المدينة، بقصف صاروخي روسي، حسبما أعلنت لوكالة "فرانس برس" شركتا فيتيرا وبونج المشغّلتان للمنشأتين.

وقال متحدّث باسم شركة فيتيرا، إنّ الخزّانات المخصّصة لتصدير الزيوت النباتية في الميناء التجاري في مدينة ميكولايف "تضرّرت بضربة صاروخية" أسفرت أيضًا عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

وأضاف أن القصف أدّى إلى اشتعال النيران في اثنين من خزاناتها وتضرر خزان ثالث.

وهذه المنشأة الضخمة المعدة لتصدير الزيوت النباتية تبلغ سعتها 160 ألف طن، واشترتها في 2020 مجموعة جلينكور المالكة لشركة فيتيرا.

بدورها، قالت متحدّثة باسم بونج، إنّ منشآت الشركة في ميكولايف: "أصيبت خلال الهجمات الروسية الأخيرة في المنطقة"، مشيرة إلى أن القصف لم يوقع أي إصابات بشرية، وأنه تعذر عليها في الحال تقييم حجم الأضرار.

ومنشأة بونج المغلقة من اليوم الأول لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير تشمل مركزًا للتخزين وآخر لتحميل السفن ووحدة لإنتاج الزيت النباتي.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا توقف تصدير المواد الأولية الزراعية عبر موانئ ميكولايف وأوديسا.

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