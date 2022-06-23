سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى 23-6-2022

يهتم المصريون بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال هذه الأسابيع مع سعيهم لتغيير العملة مع اقتراب سفر الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، التي تكون في شهر ذي الحجة من كل عام.

الريال السعودي

وشهدت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارا في الأيام القليلة الماضية بعد أن وصل لأعلى سعر له مقابل الجنيه المصري منذ عدة أسابيع وهو 5 جنيهات، مع اتجاه المصريين لتغيير الجنيه المصري إلى ريال سعودي بعد أن فتحت السعودية أبواب الحرم المكي أمام الحجاج للمرة الأولى منذ عامين بعد غلقها بسبب انتشاو فيروس كورونا.

سعر الريال السعودي اليوم

خلال تعاملات اليوم استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى وجاء سعره في بعض البنوك المصرية كالتالي:

- استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى عند 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصرى بلغ 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.



- بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية: 4.98 جنيه للشراء - 5.01 جنيه للبيع.



- وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصريفى البنك التجارى الدولى: 4.98 جنيه للشراء.و5.01 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر: 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

- وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى بنك البركة: 4.87 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

- وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس: 4.96 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 4.99 جنيه للشراء -5.01 جنيه للبيع.



اشتراطات موسم الحج

فتحت السعودية أبوابها أمام الحجاج وسمحت بدخول 2 مليون حاج من داخل وخارج السعودية، ووضعت مجموعة من الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها الحجاج، وتضمنت أن يكون الحج للفئة العمرية أقل من 65 عامًا، مع اشتراط حصول الحجاج على لقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة السعودية وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.