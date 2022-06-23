الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قطاع الأعمال»: 18 مليون جنيه لتفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالفيوم

حياة كريمة
حياة كريمة
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تنفذ شركات قطاع الأعمال العام مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بنحو 18 مليار جنيه، بخلاف قيمة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التي تهدف لخدمة 60 مليون مواطن، بقيمة إجمالية تصل لنحو تريليون جنيه.

وكشف المهندس نشأت مرسى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إحدى شركات الوزارة، عن أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروعات مرافق في العديد من المحافظات بقيمة 2 مليار جنيه سواء في الصعيد أو قرى محافظات الوجه البحري.

وحول الموقف التنفيذى لمشروعات القري بمحافظة الفيوم، أوضح أنه يجرى تنفيذ خدمات الصرف الصحي لـ15 قرية ، بجانب تنفيذ محطة معالجة في إحدى القرى بتكلفة 1.1 مليار جنيه، بنسب تنفيذ بلغت 12‎%‎.

وأضاف أن القرى التي ستستفيد من المشروع هي “الحامدية ، الغابة ، منشأة حلفا، مطول، بحر المير ، منشأة خلف، الونايسة، منشأة ظافر، منشأة سيف النصر، منشأة صبرى،الحسينية، عتامنة المزارعة، أهربت الغربية، الباسل وقصر الباسل”، لافتًا إلى أن توجيهات الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبوالعطا، تقتضي الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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