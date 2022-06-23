رابطة العالم الإسلامى تعزى الشعب الأفغانى فى ضحايا زلزال شرق البلاد

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن صادق العزاء والمواساة لشعب أفغانستان كافة، في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب شرق البلاد، وخلَّف أعدادًا كبيرة من الوفيات والإصابات.

وعبر الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن الكامل مع ذوي الضحايا، والشعب الأفغاني العزيز كافة في هذا المصاب الكبير، سائلًا المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أفغانستان وشعبها من كل سوء ومكروه.