الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مولدوفا: لا يمكننا الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا لضعف اقتصادنا

مولدوفا
مولدوفا
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أكد وزير خارجية مولدوفا نيقولاي بوبيسكو أنه لا يمكن لبلاده أن تلتحق بالعقوبات المفروضة على روسيا، نظرًا لضعف الاقتصاد المولدوفي، جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال بوبيسكو: "يتم تطبيق عدد من العقوبات في مولدوفا، لا سيما في مجال القطاع المالي والمصرفي. وفي هذه المرحلة، لا يسمح مستوى الاستقرار في جمهورية مولدوفا وقدرتها على التعامل مع المشاكل في مختلف المجالات بالانضمام إلى المجموعة الكبيرة من تدابير الحظر التي يفرضها الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، خرج عدة آلاف من الأشخاص في احتجاج بالعاصمة المولدوفية كيشيناو بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال الرئيس السابق لجمهورية مولدوفا إيغور دودون، في وقت سابق إن التضخم في مولدوفا بلغ 22.2٪ في أبريل، وهو رقم قياسي مطلق بين الدول الأوروبية.
 

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