الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الروسى يحضر قمة «بريكس» برئاسة الصين.. اليوم

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
ads

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في قمة مجموعة "بريكس"، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وستعقد عن بعد برئاسة الصين.

ومن المتوقع أن يبحث زعماء الدول الخمس حالة وآفاق التعاون بينها في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، حسبما أكد المكتب الصحفي للكرملين.

وسيبحث الزعماء كذلك القضايا الدولية والإقليمية الملحة، وسيصدرون بيانًا ختاميًا في أعقاب القمة.

ومن بين القضايا الرئيسية على جدول الأعمال سيكون توسيع المجموعة، حيث أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى مايو الماضي، عن أن الأرجنتين والسعودية أبدتا اهتمامًا بالانضمام إلى "بريكس".

وسيكون موضوعًا مهمًا للمناقشات التخلص الجزئي من الدولار في التعاملات التدارية بين الدول، علمًا بأن الرئيس الروسي كان قد أشار إلى أن روسيا والشركاء في "بريكس" يدرسون إنشاء آليات موثوق بها للتعاملات التجارية، إضافة إلى إنشاء عملة احتياطية دولية على أساس سلة عملات دول "بريكس" وتوسيع دائرة استخدام منظومة "مير" الروسية للمدفوعات.

وبعد الفعاليات الأساسية لقمة "بريكس"، من المقرر أن يلقي الرئيس الروسي يوم 24 يونيو كلمة خلال اجتماع بصيغة "بريكس+" بمشاركة زعماء عدد من الدول المدعوة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟