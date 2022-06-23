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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 23-6-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يحتل البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر أهمية كبيرة لدى المواطنون لأداء فرائضهم اليومية في مواقيتها المحددة، وهناك فروقات زمنية بسيطة بين مواقيت الصلاة في محافظات مصر المختلفة، لذا تنوه دائمًا دار الإفتاء بضرورة مراعاة المصلين لفروق مواقيت الصلاة.

وتنشر الدستور خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر في أغلب محافظات الجمهورية.


مواقيت الصلاة فى القاهرة الكبرى جميع الصلوات 

موعد صلاة الفجر: 3:08  ص
وقت  صلاة الظهر: 11:57 ص
وقت صلاة العصر: 32: 3م 
موعد صلاة المغرب: 7:00 م
موعد صلاة العشاء: 8:33 م

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مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر: 3:07 ص
موعد صلاة الظهر: 12:02
موعد صلاة العصر: 3:40
موعد صلاة المغرب: 7:07 م
موعد صلاة العشاء: 8:43 م.  
   

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 3:21 ص
موعد أذان الظهر: 11:55 ص
موعد أذان العصر: 3:22 م
موعد أذان المغرب: 6:50 م
موعد أذان العشاء: 8:18 م

مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية 

صلاة الفجر: 3:02
وقت صلاة الظهر: 11:53 م
موعد  صلاة العصر: 3:30 م 
وقت صلاة المغرب: 6:58 م
موعد صلاة العشاء: 8:31  م.         
 

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مواقيت الصلاة اليوم في طور سيناء

صلاة الفجر: 03:07 ص
موعد الشروق: 04:49
صلاة الظهر: 11:48
صلاة العصر: 15:18
صلاة المغرب: 18:46 م
صلاة العشاء: 20:16

 

مواعيد الصلاة اليوم بشرم الشيخ 

موعد  صلاة الفجر: 3:05
وقت صلاة الظهر: 11:45 
موعد صلاة  العصر: 3:14 م
وقت صلاة المغرب: 6:43 م
وقت صلاة العشاء: 8:12 م.     

 

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مواعيد الصلاة في أسوان 

وقت صلاة الفجر: 3:22  ص
موعد صلاة الظهر: 11:51 ص
موعد صلاة العصر: 13: 3
موعد صلاة المغرب: 6:43 م
موعد صلاة العشاء: 8:08

 

مواعيد الصلاة اليوم في سيوة 

أذان الفجر: 3:35
موعد الشروق: 5:20
صلاة الظهر: 12:20
صلاة العصر: 3:53
صلاة المغرب: 7:21
صلاة العشاء: 8:53

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة في طور سيناء مواقيت الصلاة فى أسوان مواعيد الصلاة في أسوان

رئيس التحرير

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