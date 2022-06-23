تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 23-6-2022

يحتل البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر أهمية كبيرة لدى المواطنون لأداء فرائضهم اليومية في مواقيتها المحددة، وهناك فروقات زمنية بسيطة بين مواقيت الصلاة في محافظات مصر المختلفة، لذا تنوه دائمًا دار الإفتاء بضرورة مراعاة المصلين لفروق مواقيت الصلاة.

وتنشر الدستور خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر في أغلب محافظات الجمهورية.



مواقيت الصلاة فى القاهرة الكبرى جميع الصلوات

موعد صلاة الفجر: 3:08 ص

وقت صلاة الظهر: 11:57 ص

وقت صلاة العصر: 32: 3م

موعد صلاة المغرب: 7:00 م

موعد صلاة العشاء: 8:33 م



مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر: 3:07 ص

موعد صلاة الظهر: 12:02

موعد صلاة العصر: 3:40

موعد صلاة المغرب: 7:07 م

موعد صلاة العشاء: 8:43 م.



مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 3:21 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 3:22 م

موعد أذان المغرب: 6:50 م

موعد أذان العشاء: 8:18 م

مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

صلاة الفجر: 3:02

وقت صلاة الظهر: 11:53 م

موعد صلاة العصر: 3:30 م

وقت صلاة المغرب: 6:58 م

موعد صلاة العشاء: 8:31 م.





مواقيت الصلاة اليوم في طور سيناء

صلاة الفجر: 03:07 ص

موعد الشروق: 04:49

صلاة الظهر: 11:48

صلاة العصر: 15:18

صلاة المغرب: 18:46 م

صلاة العشاء: 20:16

مواعيد الصلاة اليوم بشرم الشيخ

موعد صلاة الفجر: 3:05

وقت صلاة الظهر: 11:45

موعد صلاة العصر: 3:14 م

وقت صلاة المغرب: 6:43 م

وقت صلاة العشاء: 8:12 م.





مواعيد الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر: 3:22 ص

موعد صلاة الظهر: 11:51 ص

موعد صلاة العصر: 13: 3

موعد صلاة المغرب: 6:43 م

موعد صلاة العشاء: 8:08

مواعيد الصلاة اليوم في سيوة

أذان الفجر: 3:35

موعد الشروق: 5:20

صلاة الظهر: 12:20

صلاة العصر: 3:53

صلاة المغرب: 7:21

صلاة العشاء: 8:53