الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدرس «استجابة إنسانية» للزلزال فى أفغانستان

زلزال
زلزال
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أنها تدرس "استجابة إنسانية" محتملة للزلزال الذي ضرب أفغانستان، من دون أن تستبعد أن تتناقش مباشرة مع طالبان التي لا تعترف واشنطن بحكومتها.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان في بيان، إن الرئيس جو بايدن "يتابع تطور الوضع" ويدرس "خيارات الاستجابة" الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة التي انسحبت من أفغانستان الصيف الماضي بعد عشرين عامًا من الحرب "تفخر بكونها على رأس الجهات التي تقدم لها المساعدات الإنسانية".

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل إن "الشركاء الإنسانيين الأمريكيين يشاركون بالفعل في الاستجابة، بما في ذلك عن طريق إرسال فرق طبية لمساعدة السكان المتضررين".

ووعد بأن تواصل واشنطن "قيادة المجتمع الدولي في استجابته للاحتياجات الإنسانية" للأفغان.

وردًا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت الحكومة الأمريكية مستعدة لمساعدة طالبان بشكل مباشر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن قادة البلاد الجدد لم يتقدموا "بطلب مساعدة" رسمي لواشنطن.

وأضاف برايس: "أتصور أن الاستجابة الإنسانية للزلزال ستكون موضوع نقاش بين مسئولين أمريكيين ومسئولين من طالبان في الأيام المقبلة"، وأوضح أنه في هذه المرحلة "نركز جهودنا ومناقشاتنا على شركائنا في المجال الإنساني".

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