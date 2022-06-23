وزير الخارجية الروسى فى طهران لبحث الاتفاق النووى

ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى إيران، وسط تعثر المفاوضات بين القوى العالمية وطهران لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية مقطعًا من تصريحات لافروف في بداية اجتماعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال فيه إن موسكو تتكيف مع ما وصفه بالسياسات العدوانية للغرب.

وأضاف لافروف: "في جميع البلدان التي تعاني من التأثير السلبي للنهج الأناني الذي تنتهجه الولايات المتحدة والدول التي تدور في فلكها، تبرز حاجة موضوعية لإعادة تشكيل علاقاتها الاقتصادية حتى تستطيع تفادي الاعتماد على أهواء وتقلبات شركائنا الغربيين".

وقالت موسكو الشهر الماضي، إن روسيا وإيران، الخاضعتين لعقوبات غربية ولديهما بعض أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، بحثتا مبادلة إمدادات النفط والغاز، وكذلك إنشاء مركز لوجستي.

وبينما تتحدى موسكو العقوبات الغربية بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، يبذل حكام طهران جهودًا للحفاظ على اقتصاد إيران قائمًا في ظل العقوبات الأمريكية المعوّقة التي أعيد فرضها بعد انسحاب واشنطن من اتفاق طهران النووي في 2018.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أنه "سيتم خلال زيارة لافروف مناقشة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وتعزيز التعاون الثنائي والتعاون في مجال الطاقة، فضلًا عن قضايا دولية وإقليمية".

وعرض التليفزيون الرسمي الإيراني لقطات من اجتماع لافروف مع الرئيس الإيراني، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، إن زيارة لافروف تهدف إلى "تعزيز التعاون مع المنطقة الأوروآسيوية والقوقاز".

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الاتفاق منذ مارس، ويرجع ذلك بالأساس إلى إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة أمريكية للمنظمات الإرهابية.