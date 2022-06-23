حالة الطقس اليوم الخميس 23-6-2022 ودرجة الحرارة بالمحافظات

يسيطر منخفض الهند الموسمي على حالة الطقس اليوم في مصر ولمدة 3 أشهر قادمة، ما يتسبب في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع البداية الفعلية لفصل الصيف منذ أمس الأربعاء وتستمر حتى 21 سبتمبر المقبل.

ويأتي تأثير منخفض الهند الموسمي على حالة الطقس في مصر، حسب خبراء الأرصاد الجوية بارتفاع شديد في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسيطر طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد بداية من اليوم الخميس وحتى منتصف الأسبوع المقبل، كما يسيطر الطقس الحار نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

ويشهد اليوم نشاطا للرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

وجاء بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بدءًا من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل على القاهرة والوجه البحري كالتالي:

يوم الخميس الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

يوم الجمعة تصل إلى 40 والصغرى 24.

يوم السبت العظمى إلى 38 والصغرى 24.

كما تشهد مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وبعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشاطًا للرياح.

يوم الأحد العظمى تصل إلى 37 والصغرى 23.

يوم الإثنين 27 يونيو تصل إلى 38 والصغرى 23.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، جنوب سيناء وشمال الصعيد، وكذلك على السواحل الغريبة وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

بيان درجات الحرارة في محافظات مصر

الصغري | العظمي

القاهرة 23° 39°

القليوبية 22° 39°

الجيزة 23° 39°

السلوم 22° 26°

مطروح 22° 24°

العلمين 23°. 24°

واحة سيوة 21° 37°

الإسكندرية 22° 29°

البحيرة 20° 36°

كفرالشيخ 21° 37°

دمياط 22° 25°

بورسعيد 22° 26°

العريش 21° 26°

رفح 22° 28°

الدقهلية 20° 38°

الغربية 22° 39°

الشرقية 23° 40°

المنوفية 21° 40°

الإسماعيلية. 23° 38°

القنطرة غرب. 23°. 39°

السويس. 24° 38°

فايد. 23°. 38°

نخل 20° 37°

سانت كاترين. 20 ° 34°

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